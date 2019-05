De Ligt abre la posibilidad de quedarse en el Ajax

La Haya, Holanda.

El defensor Matthijs de Ligt, pretendido por varios clubes de Europa, dijo este lunes que la mayor ilusión de su vida fue siempre jugar en su actual equipo, el Ajax, y no descartó la posibilidad de continuar en la escuadra holandesa para la próxima temporada.



"Mientras esté bajo contrato, esa posibilidad está ahí. Nunca digas nunca.



"No tengo ningún equipo de ensueño más allá del Ajax, mi sueño desde pequeño era jugar aquí. Lo conseguí y estoy contento con eso", añadió el central.



"No es algo nuevo, ha sido así a lo largo de todo el año y no me voy a dejar engañar por eso. No me preocupa".



El defensa de 19 años añadió que seguirá varios criterios para elegir dónde jugará la próxima temporada, como reflexionar sobre en qué club podría jugar más minutos y desarrollar mejor su carrera.



De Ligt, quien se encuentra concentrado con la Selección de Holanda para la Fase Final de la Liga de las Naciones, dijo este domingo que dará a conocer su decisión final después de la competición.



Holanda disputará las Semifinales contra Inglaterra el próximo 6 de junio y la selección que pase se enfrentará en la Final, el 9 de junio, al ganador del Portugal-Suiza.