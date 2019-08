De la risa al arrepentimiento

México, 27 Ago

El pasado jueves 22 de agosto Lara Spencer, comentarista del matutino "Good Morning America", de la cadena ABC, hizo señalamientos desafortunados acerca del primogénito de los duques de Cambridge, el príncipe George y su afición por el ballet.

"Oh, se ve tan feliz con la clase de ballet" comentó la presentadora, después de afirmar que el príncipe William ha dicho que su hijo "Ama absolutamente el ballet". "Tengo noticias para usted, príncipe William: veremos cuánto dura eso" afirmó Lara Spencer sin parar de reír.

Después de estos comentarios despectivos hacia la danza masculina, las redes sociales no pararon de hacerle críticas severas. No sólo los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram han salido en defensa del príncipe George con hashtags como #balletisforeveryone o #boysdancetoo.

Personalidades como la actriz, cantante y bailarina estadunidense Chita Rivera, protagonista de varias comedias musicales, manifestaron su malestar en redes sociales: "Las audiencias que encontraron divertido lo que dijiste realmente escuchan y se comprometen. No está bien. ¿Te preguntas cómo se sienten Jacques d ?Amboise y Baryshnikov? Tómate tu trabajo tan en serio como nosotros."

Mitzi Gaynor, actriz y bailarina estadunidense publicó: "Los hombres con los que tuve el honor de bailar eran artistas increíbles y atletas hábiles, disciplinados, que enfrentaban enormes obstáculos y ridiculizaciones desinformadas para hacer lo que debían hacer. Es incomprensible que esto todavía suceda hoy. Debe parar. La danza es arte, la danza es deporte, el arte es vida."

La viuda del famoso actor y bailarín Gene Kelly, Patricia Ward Kelly, publicó una carta abierta en la que cuenta como "en 1958, mi difunto esposo decidió asumir el estigma que enfrentan los bailarines masculinos en un programa de televisión para NBC que creó y protagonizó él mismo.

"Gene estaría devastado al saber que 61 años después de su trabajo innovador, el tema de la danza de los niños y los hombres sigue siendo objeto de burla, y en una cadena nacional, ABC debe hacerlo mejor", señaló.

Coreógrafos y profesionales de la danza han reprobado a la conocida presentadora y le han condenado públicamente, como por ejemplo el bailarín italiano Roberto Bolle, quien se lamentó de la opinión de Spencer y publicó en su cuenta de Instagram:

"Como bailarín, me parece un poco complicado creer que Lara Spencer haya permitido que esto suceda. Ya es bastante difícil para tantos bailarines masculinos crecer, como para que se burlen de ellos."

Las reacciones no pararon allí, el bailarín Travis Wall, dos veces ganador del Emmy, premio anual a la excelencia en la industria de la televisión estadunidense, quien se manifestó horrorizado por pensar que los niños escucharon las risas burlonas de la comentarista en televisión, organizó una coreografía masiva este lunes 26 de agosto, en Times Square, en pleno centro de Nueva York, frente a los estudios de ABC, en la que participaron alrededor de 300 bailarines.

Los niños, jóvenes y adultos que participaron y que fueron dirigidos por profesionales de la danza, portaron también carteles en los que se podía leer "Hubiese deseado empezar a los seis", refiriéndose a la edad del príncipe George.

Uno de los organizadores, el bailarín Alex Wong, manifestó en redes sociales su deseo de que terminen los prejuicios que se tienen sobre los hombres que practican el ballet. "Espero que la próxima generación de niños no tenga que lidiar con el mismo tipo de intimidación que muchos de nosotros tuvimos que enfrentar", indicó.

A Spencer no le ha quedado otra que retractarse: "Mis sinceras disculpas por un comentario insensible que hice en las noticias del jueves. Desde el ballet hasta cualquier cosa que uno quiera explorar en la vida, creo totalmente que todos deberíamos ser libres para perseguir nuestras pasiones. Ve a escalar tu montaña y ama cada minuto de ella".

La primera disculpa de Lara Spencer a través de sus redes sociales no fue muy bien recibida, la presentadora convivió los siguientes días con bailarines y conociendo de sus historias. Además de la clase de ballet en plena calle, Spencer tuvo una entrevista honesta en vivo con Wall y los bailarines profesionales Robbie Fairchild y Fabrice Calmels.

Visiblemente arrepentida y a punto de las lágrimas Spencer dijo: "Me equivoqué. El comentario que hice sobre la danza fue insensible, fui muy tonta y lo siento mucho. He hablado con varios miembros de la comunidad de danza en los últimos días. Los he escuchado. He aprendido sobre el coraje que se requiere para que los niños jóvenes sigan una carrera en la danza".