De la realidad a la ficción

"Tuve momentos de fractura con Nicolle cuando ella era adolescente, tuvimos nuestras conversaciones donde me dijo ´papi por qué no estuviste conmigo en mi graduación o por qué no estuviste en esto o tal´ y yo le decía que no es que no quisiera sino que se juntaba la inmadurez con que tenía dos o tres trabajos", contó Gil.

SIMILITUDES

El también modelo recién terminó un largo pleito legal que sostuvo con Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo menor, Matías, a quien actualmente no puede ver por órdenes legales.

Para él este ha sido un duro proceso que en gran medida le ha ayudado a superar su personaje en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, de Juan Osorio, donde da vida a un empresario que no tiene una buena relación con su hijo, Patricio (Mane de la Parra).

"Ahora que leo los textos o estoy en escenas con Mane yo he salido súper afectado porque pienso ´sé que esta conversación la voy a tener con mi hijo en unos años´. Ha sido un personaje gratificante para mí, como un eje catalizador para también poder drenar estas cosas personales que me suceden ahora", afirmó.

AVANTE VENCE AL COVID

Hace un mes se recuperó tras haberse contagiado de Covid-19 y asegura que no la pasó nada bien, por lo que para él la vacuna es una prioridad que ya espera paciente. Mientras tanto se encuentra en México con su novia, Valeria Marín, con quien ahora tiene una mayor complicidad.

"Para mí fue muy duro porque me dieron todos los síntomas y todos me dieron fuertes, pero apenas empecé a trabajar cada día me fui sintiendo mejor; le dije a Juan (Osorio): ´mi mejor medicina es venir a trabajar, sentirme útil y vivo´. Me quedan unas secuelas, todavía me falta un poco de olfato, todavía tengo poquitos problemas de respiración, pero son cosas que se han ido fortaleciendo poco a poco", detalló.