De la negligencia a la alarma por el Ómicron

El doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de las Causas de Salud y Bienestar de Nosotrxs, afirma preocupado: "Los contagios por ómicron pueden llegar a sobrepasar nuestro sistema de salud, que ya de por sí está muy estresado porque trae una carga muy grande de rezagos. Si esto ocurre, como ya ocurrió en otros momentos de la pandemia, los afectados no sólo serán los contagiados con covid, sino también quienes padecen otras enfermedades, como diabetes o hipertensión".

–Se dice que ómicron es menos agresiva que otras variantes, por lo que, se pensaba, no aumentaría las hospitalizaciones. Y sin embargo éstas van al alza. ¿A qué se debe este fenómeno?

NO SE TRATA DE UNA GRIPITA

–Bueno, ya estamos viendo que no se trata de una simple gripita. Es una variante que aún estamos conociendo, aunque todo parece indicar que efectivamente es menos agresiva y causa menos fallecimientos que otras variantes. Por ejemplo, tiende a ser más infecciosa en garganta y nariz, no tanto en los pulmones. Pero esto no significa que sea inocua. De manera que debemos andarnos con cuidado.

"Y sí, se esperaba que traería pocas hospitalizaciones, pero ya vemos que, muy al contrario, las hospitalizaciones están aumentando. Esto se debe al altísimo número de contagios que ómicron está provocando. Es algo extraordinario, nunca antes visto.