De infarto, Atlas empata 1-1

El Atlas comenzó cauteloso, tratando de no regalar espacios, pero al 10 en un desborde relampagueante por el perfil derecho de Juan Otero dejó atrás a Jesús Angulo, centró, el balón pasó por Anderson Santamaría y Martín Nervo y llegó a los pies de Omar Campos para derrumbar la ilusión de mantener el cero y tomar confianza.

Noticia Relacionada México suma más de 165 mil muertes por Covid-19

Una vez más ya con la desventaja los Rojinegros entraron en desesperación y pese a que recuperaron y tuvieron la posesión del esférico el cual tocaban de un lado a otro no había creatividad para pisar el área. El Atlas caía en lo predecible de los centros de Ignacio Malcorra por izquierda, y Renato Ibarra por derecha para buscar el remate de Milton Caraglio.

Por entusiasmo no quedó a deber, y Caraglio tuvo su oportunidad en un tiro cruzado que le desvió Carlos Acevedo, y otra de Ibarra, quien no aprovechó el descuido de Matheus Doria para definir ante la salida precipitada de Acevedo.

Y si Santos no amplió la ventaja fue en parte porque el técnico Guillermo Almada empezó el partido con el ex delantero Ignacio Jeraldino, quien también con Santos es un fantasma.

Para la segunda parte, Cocca no esperó más y envió a la cancha a Luciano Acosta, y sí, Atlas tuvo mayor generación en su medio campo, pero no fue suficiente contra un Santos que no se esforzó de más ante lo inofensivo de los ataques rojinegros.

Y llegaron los 4 minutos de compensación en donde Milton Caraglio y Javier Correa no pudieron vencer a Acevedo, pero sí la garra y coraje de Herrera en una serie de rebotes para darle 2 puntos al Atlas, y su primer gol en el torneo.