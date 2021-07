De héroe a villano

Robert Downey Jr., el actor que durante más de una década ha dado vida a Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, será la gran estrella de El Simpatizante, la adaptación de la novela de Thanh Nguyen que dirigirá Park Chan-wook.

Según informa Deadline, el director de Oldboy, Soy un Cyborg o La doncella convertirá en serie de televisión la novela en un proyecto que supondrá el regreso de Downey Jr. a la pequeña pantalla tras ser uno de los personajes más recordados de Ally McBeal, el drama judicial protagonizado por Calista Flockhart a finales de los noventa.

Con tramas propias del thriller de espías, y grandes dosis de sátira y mordaz crítica, la adaptación de El Simpatizante, una novela publicada por el novelista vietnamita-estadounidense Viet Thanh Nguyen en 2015 con la que se alzó con el premio Pulitzer de ficción, proporcionará la oportunidad a Robert Downey Jr. de dar vida a varios personajes.

Y es que el actor interpretará a los diferentes antagonistas con los que se va encontrando el protagonista, un espía de Vietnam del Norte exiliado en Estados Unidos, a lo largo de la serie.

Está será la segunda serie de Park Chan-wook, que actualmente está en pleno rodaje del drama Decision to Leave, tras el estreno de The Little Drummer Girl en 2018.