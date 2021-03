¡De gran exigencia!

La imagen dejada después del juego contra Gales debe cambiar, por eso es urgente que la Selección Mexicana salga a triunfar ante Costa Rica, en juego a disputarse en Wiener Neustadt, ciudad austriaca.

Gerardo Martino, técnico nacional, tratará de recomponer el camino, porque una segunda derrota dejará muy mal parado su proceso. "Lo que me preocupó contra Gales, fue que las circunstancias alteraron nuestra forma de juego, y no hablo del gol de arranque, sino de ciertas alteraciones que ocasionó el árbitro, cortes del juego, las peleas, todo eso motivó que no se tuviera continuidad y para toda Selección que quiere jugar como nosotros, es grave".