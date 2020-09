De gran corazón

La hija del rockero Alejandro Lora se gana las miradas en toda Latinoamérica, ya sea por su vida alocada, por el contenido sexual que comparte en sus páginas o también porque se ha mostrado solidaria en tiempos duros como los que se viven hoy en día con la pandemia.

Celia Lora, que es la portada septiembre-octubre de la revista "It Magazine", ha abierto su corazón en medio de la cuarentena y llega a dar publicidad en sus redes sociales a pequeños y medianos comercios que se las están viendo muy duras.

"No me había caído el veinte, pero las personas responden bien a mis historias, la gente me ha llegado a mandar flores, pasteles y regalos.

"Y ese tipo de historias en las que me cuentan que les va bien porque hice una mención, me han hecho llorar, porque gracias a lo que hago muchas pequeñas empresas han sobrevivido a la cuarentena.

"Siento que lo que hago es constructivo, ocupo el poder de las redes para apoyar y no me fijo en los demás; creo que me va bien, la gente lo ve y por eso me sigue", comentó.