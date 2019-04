De gira por EU

Los Ángeles, California.

Un musical inspirado en las canciones de Queen se prepara para recorrer Estados Unidos tras el éxito de la película ganadora de cuatro premios Oscar "Bohemian Rhapsody".

La gira de "We Will Rock You" comenzará el 3 de septiembre en Winnipeg, Canadá, y pasará por ciudades estadounidenses que incluyen Nueva York, Los Ángeles, Denver y Las Vegas.

La producción original en el West End de Londres, con un libreto de Ben Elton, se estrenó en el 2002 y contó con la supervisión de los miembros de Queen Brian May y Roger Taylor. Elton creó la historia futurista en torno a éxitos de la banda británica como "We Are the Champions", ''Bohemian Rhapsody" y "We Will Rock You".

Los productores dijeron que el musical "refleja la escala y el espectáculo que caracterizaron las actuaciones de Queen en vivo".