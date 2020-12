De ganar, pelearía GGG vs. ´Canelo´

Ciudad de México.

Desde octubre de 2019 no sube al ring y el viernes por la noche sabe que debe lucir, pues el premio mayor podría ser sacar boleto de nuevo para enfrentar al "Canelo".

El kazajo Gennady Golovkin expondrá su corona Mediana de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante el polaco e invicto Kamil Szeremeta en Hollywood, Florida.

"Hablan de una pelea fácil, pero no hay rivales fáciles, y por algo el polaco está invicto. Yo tengo que salir a hacer mi trabajo, pues tengo planes interesantes, pero no me gusta hablar del futuro, primero debo enfocarme en derrotar a mi rival de esta ocasión", dijo el llamado "GGG".