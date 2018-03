De ganar, entablará AMLO hermandad con EUA

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador afirmó que, de ganar la Presidencia de la República, buscará entablar una relación de hermandad y respeto con Estados Unidos y la Administración de Donald Trump.

"En la extensión más amplia de la palabra, hermanarnos, y lo vamos a conseguir", mencionó el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia.



"Que haya respeto mutuo, respeto mutuo en las relaciones de Estados Unidos con México, vamos a respetar al Presidente Donald Trump para que él respete a México y respete al Gobierno democrático de nuestro País".



En un video grabado en Tijuana, con el muro fronterizo de fondo, prometió que el País se convertirá en una potencia mundial, por lo que los mexicanos no tendrán que migrar por necesidad a la Unión Americana.



Al referirse al activista afroamericano Martin Luther King, López Obrador manifestó que tiene el sueño de que entre Estados Unidos y México no haya muros ni violaciones a los derechos humanos de los paisanos.



"Yo también tengo un sueño, yo quiero que no sirvan estos muros, que no se construyan muros, que podamos vivir en un mundo sin fronteras, que mantengamos una relación de amistad y de cooperación con el Gobierno y con el pueblo de Estados Unidos, vamos a convencerlos de que no se resuelven los problemas sociales construyendo muros, militarizando las frontera, violando derechos humanos", expresó.



"México se va a convertir en una potencia, y los mexicanos van a tener trabajo donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde está sus culturas, ese es mi sueño, de que se impulse el desarrollo desde el Suchiate hasta esta frontera".



En el clip, que fue compartido en redes sociales, el tabasqueño recalcó que cuando triunfe su movimiento habrá cooperación para el desarrollo y los consulados mexicanos en EU fungirán como procuradurías de defensa al migrante.



"Van a ser distintas las cosas porque ya no nos van a amenazar con construir muros, porque ya no vamos a tener nosotros necesidad de salir de nuestro País a buscarnos la vida", apuntó.



"De todos maneras, al triunfo de nuestro movimiento también el sueño es que no haya maltrato a los migrantes, mi sueño es que se respeten los derechos humanos, mi sueño es que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se conviertan en procuradurías para la defensa de los migrantes, para la defensa de nuestros paisanos, no vamos a permitir que se siga humillando a nuestro pueblo".