De fiesta privada

Ciudad de México.

El Duque de Edimburgo cumplió ayer 98 años, un acontecimiento que fue celebrado en privado y en los perfiles oficiales de la familia real británica en redes sociales con fotografías del homenajeado.

En la cuenta de Twitter de la propia monarca y de su esposo fueron publicadas hoy dos fotografías, una actual del Duque de Edimburgo y otra de hace 66 años en la que aparece vestido de uniforme.

Wishing His Royal Highness The Duke of Edinburgh a very Happy 98th Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/MPUYrfEZU9