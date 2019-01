De director técnico a fan de Chivas femenil

Guadalajara, México.

Las Chivas femenil debutan hoy ante el León en el Clausura 2019 de la Liga MX Femenil y el ex director técnico del Rebaño, Luis Fernando Camacho, no se olvidó de sus dirigidas en los tres torneos anteriores, con quienes conquistó el primer título de la competencia y les envió un mensaje de aliento.



"Mucho éxito en este torneo Chivas femenil porque se lo merecen, porque se sacrifican por tener este sueño, porque hicieron en un año y medio que yo creyera de nuevo en el futbol, porque están preparadas para dar ese salto que falta, porque este club se merece jugadoras como ustedes que lloraron sangre después de esa eliminación y porque tienen sed de revancha", escribió en su cuenta de Twitter @camacho_haro.



La directiva del Club Deportivo Guadalajara removió la semana pasada al estratega Camacho del equipo femenil y en su lugar fue nombrado Luis Manuel Díaz. El ex entrenador también le dirigió unas palabras al director general del equipo José Luis Higuera, y al director de Fuerzas Básicas, Diego Martínez.



"Éxito al nuevo cuerpo técnico, que sé de su capacidad y de lo que van a aportar a esta gran institución. Y por último, gracias José Luis Higuera y Diego Martínez por la oportunidad, el apoyo y la confianza. A partir de hoy tienen un fan más que las apoyará en cada partido", agregó.