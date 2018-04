De los días más felices de mi vida: Manuel Negrete

NOTICIAS RELACIONADAS Manuel Negrete gana el premio al gol más bello en la historia

afirmó que hoy en uno de los días más felices de su vida, luego de haber superado a grandes jugadores de la talla de Pelé y Diego Maradona para obtener el título delen la historia de los"Esta noticia me hizo muy feliz porque la gente decide que fue el mejor, agradecido con la gente que votó, que me dio un lugar importante, incluso yo llegué a pensar que el de Maradona era mejor y ahora me dan esta gran satisfacción", mención a CANCHA.La encuesta realizada a través de la página de Facebook de lacontó con poco más de 23 mil participantes.Negrete venció en la Final al brasileño Eder; las votaciones se realizaron del 31 de marzo al 9 de abril.Negrete ganó por el gol de tijera que le hizo a Bulgaria en la Copa del Mundo de 1986."Como alguna vez lo comenté, quizá no fue el gol más hermoso que haya anotado, pero si es el más importante, pasan y pasan losy sigue vigente, me ha dado premios, reconocimiento y el cariño de la gente", abundó.Negrete comentó que hoy ha sido el hombre más entrevistado del día, y compartió el premio con sus ex compañeros y también con el público que lo sigue llevando en sus afectos."Es impresionante que hubo gente que no había nacido y gracias a la magia del video lo tienen presente y votaron, como lo dije en mis redes no solo es un reconocimiento para mí sino para todo México", sentenció.