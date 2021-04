De Brasil para el mundo: Alessandra Ambrosio

Ciudad de México.- Este 11 de abril, Alessandra Ambrosio , una de las top model más queridas y activas de la actualidad, llega al cuarto piso. Por lo que, en honor a sus 40 años (¡que ni se le notan!), te damos el mismo número de curiosidades que quizás no sabías de esta beldad latina.

2.- A los 4 años dijo que quería ser modelo, luego de ver una imagen de Karen Mulder en una portada de revista; a los 12 años ya tomaba clases de modelaje.

3.- A los 14 años fue una de las finalistas del concurso Elite Modelling en Brasil.

4.- Tenía 11 años cuando se hizo una cirugía para acortar sus orejas, que le acomplejaban por largas. Años después admitió que el procedimiento fue una mala experiencia.

5.- Su primer trabajo importante fue ser la portada de la revista ELLE Brasil.

6.- Fue imagen de Calvin Klein y protagonizó la campaña The Millennium GUESS?

7.- Ha protagonizado anuncios para Revlon, Christian Dior, Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Chanel, Giorgio Armani y Ralph Lauren.

8.- Desfiló para firmas como Dsquared2, Prada, Balmain, Chanel y Oscar de la renta.

9.- Cosmopolitan, Elle, GQ, Harper´s Bazaar, Marie Claire y Vogue son algunas de las revistas en las que ha aparecido.

10.- Pisó por primera vez la pasarela de Victoria´s Secret en el 2000, y en los años siguientes sirvió como modelo de prueba para la firma.

11.- En 2004 firmó su contrato como uno de los "Ángeles" oficiales de la marca, aquellas modelos que tienen un contrato directo, y fue la primera embajadora de la división para adolescentes PINK.

12.- En 2007 fue una de las modelos de Victoria´s en estar presente cuando la firma recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

13.- En 2012 fue la encargada de portar el Floral Fantasy Bra & Gift Set, valuado en 2.5 millones de dólares.

14.- En 2014, acompañada de su compatriota Adriana Lima, portó uno de los Dream Angeles Fantasy Bras.

15.- Terminó su contrato con la firma en 2017, luego de 17 desfiles. Después de Adriana Lima, es la modelo que más años ha permanecido con la compañía.

16.- Alessandra Ambrosio también ha tenido participaciones como actriz, una de sus primeras apariciones fue en Casino Royale (2006).

17.- Gossip Girl, New Girl y How I Met Your Mother son algunas de las series en las que tuvo actuación especial.

18.- Otro de sus proyectos importantes fue la cinta Guerra de Papás, y su secuela.

19.- Samia, una ex top model, fue el papel que interpretó en la telenovela brasileña Verdades Secretas.

20.- También ha sido juez invitada de reality shows como Project Runway y American Next Top Model.

21.- Lanzó una línea de trajes de baño llamada Alessandra Ambrosio by Seis.

22.- Durante 12 años fue la imagen de la campaña televisiva de la compañía británica Next.

23.- En 2014 llegó Alegría by Alessandra, en colaboración con la minorista Cherokee, una marca de moda y estilo de vida.

24.- Junto a Ashton Kutcher fue la imagen de la firma brasileña de ropa deportiva Colcci.

25.- Con unas ganancias estimada en 5 millones de dólares, en 2010, apareció por primera vez en la lista de las Modelos Mejores Pagadas de Forbes.

26.- De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, Alessandra Ambrosio posee una fortuna calculada en 80 millones de dólares.

27.- Fue bloguera para la revista Vogue. Publicaba una fotografía diaria y hablaba de su outfit.

28.- Fue una de las participantes en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

29.- Para 2016 portó la llama olímpica en la apertura de las Olimpiadas de Río de Janeiro.

30.- En 2017 develó su figura de cera en el Museo Madame Toussant de China.

31.- Luego de su paso por Victoria´s Secret, tuvo un contrato con la firma de lencería Lascana.

32.- GAL Floripa es una línea de trajes de baño que lanzó en 2019.

33.- Mantuvo una relación con el empresario Jaime Mazur desde 2005 hasta 2018. Estuvieron comprometidos, pero nunca se casaron.

34.- El 24 de agosto de 2008 tuvo a su primogénita, Anja Louise.

35.- En 2011, cuando desfiló en el Victoria´s Secret Fashion Show, estaba embarazada de su segundo hijo, Noah Phoenix, que nació en mayo de 2012.

36.- Actualmente mantiene una relación con el empresario Nicolo Oddi.

37.- Sus ojos son marrón y su cabello castaño. Sus medidas con 86-64-86.

38.- Alguna vez confesó que lo único que sabe cocinar es el guacamole.

39.- Es embajadora de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de Estados Unidos. Su padre tiene ese padecimiento.

40.- Su canción favorita es "Alive" de Pearl Jam.