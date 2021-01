Dawson´s Creek vs. One Tree Hill

CIUDAD DE MÉXICO.

Sabemos que es difícil elegir entre dos series que pudieron marcar tu adolescencia, así que aquí te traemos algunos puntos que pueden ayudarte a tomar una mejor decisión.

La transición de la adolescencia a la adultez es retratada en estas dos series que marcaron a varias generaciones, una a finales de los 90, y otra a inicios de los dosmiles. ¿Con cuál te quedas?

Dawson´s Creek

Muestra la vida de cuatro adolescentes del poblado de Capeside, Massachusetts, quienes enfrentan problemas familiares, escolares y amorosos mientras persiguen sus sueños.

Estrenó en 1998 y finalizó en 2003, tuvo un total de 128 capítulos en seis temporadas. Durante su transmisión recibió varios premios Teen Choice.

Elenco

James Van Der Beek

Interpreta a Dawson Leery, un fanático de Steven Spielberg, quien sueña con convertirse en director de cine. Hizo un cameo con este personaje en la película Scary Movie.

Aunque también ha actuado en CSI: Cyber, One Tree Hill y Pose, éste es uno de los papeles más significativos del actor.

Katie Holmes

Joey Potter es la mejor mejor amiga de Dawson, se conocen desde la infancia y está secretamente enamorada de él. Vive con su hermana mayor desde la muerte de su madre.

Algunas de sus actuaciones memorables han sido en las películas Batman Inicia, The Romantics y, recientemente, El Secreto: Atrévete a Soñar.

Joshua Jackson

Pacey Witter es el otro mejor amigo de Dawson, es sarcástico, cero popular entre las mujeres y la oveja negra de la familia.

El actor canadiense es uno de los que ya tenían experiencia actoral, pues protagonizó la trilogía de Disney Los Campeones. Posteriormente, participó en Cruel Intentions, Fringe, The Affair y, recientemente, en la cinco veces nominada al Emmy: Little Fires Everywhere.

Michelle Williams

Jen Lindley solía vivir en Nueva York, pero tuvo que irse a vivir con su abuela en Capeside.

Williams tiene la carrera más exitosa en comparación con sus compañeros de reparto, incluso, ha sido nominada al Óscar en cuatro ocasiones por su actuación en: Manchester Junto al Mar, Triste San Valentín, Mi Semana con Marilyn y Secreto en la Montaña.