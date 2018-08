David Silva anuncia su adiós a la selección española

Hace algunos días fue Gerard Piqué y ahora David Silva ha confirmado su retiro de la Furia Roja luego de 12 años como seleccionado español, en los que levantó las Eurocopas de 2008 y 2012, además del histórico Mundial conseguido en 2010.

En un comunicado, Silva agradeció a compañeros, directivos y aficionados que lo apoyaron incondicionalmente durante su participación con el representativo ibérico, aunque no expuso las razones por las que decidió dar un paso al costado.



"Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la Selección Española de futbol. Sin duda, es una de las elecciones más difíciles de mi carrera", se lee en la carta abierta publicada por Silva en su cuenta oficial de Twitter.



"La selección me ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y como persona desde las categorías inferiores. Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre", escribió el 'Chino' Silva.



El mediocampista del Manchester City disputó 125 partidos y anotó 35 goles con la Selección de España.