David Ferrer se despide de Acapulco ovacionado por el público

La garra y entrega del español David Ferrer no fue suficiente y, aunque aún le quedan algunos torneos en su carrera, jugó por última vez en el Abierto Mexicano de Tenis, del que se despidió en segunda ronda ante el alemán Alexander Zverev.

El número tres del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) se impuso por parciales de 7-6 (7/0) y 6-1 para quedarse con el boleto a los cuartos de final del torneo mexicano, del que David se despidió ovacionado.



Sabedor de que podría ser su último partido en Acapulco, el cuatro veces campeón aquí salió decidido a todo y de manera un tanto sorpresiva logró un rompimiento para ponerse en ventaja 3-0.



Pero el favorito en este encuentro vino de atrás, logró un "break" y obligó a la "muerte súbita", en la que no dio ninguna opción a su oponente, pues lo dejó en cero para quedarse con la primera manga.



Y eso fue todo para el llamado "Rey David", quien fue superado por completo por Zverev, quien se adelantó 5-0 gracias a dos quiebres que prácticamente lo tenían en cuartos de final.



Fiel a su estilo guerrero, Ferrer no dejó de pelear y logró su último "game" en Acapulco para hacer más decoroso el marcador, pues el germano lo liquidó para el 6-1 definitivo que lo tiene en la ronda de cuartos de final.



Fueron los últimos 89 minutos en la carrera de Ferrer sobre las canchas de Acapulco, tiempo que se extendió algunos instantes para recibir un reconocimiento y despedirse ovacionado por la afición que se le entregó en todo momento.



Zverev, quien ahora es el principal candidato al título tras la salida de Rafael Nadal, enfrentará en tercera ronda al australiano Alex de Minaur, quien accedió sin jugar, pues el ibérico Feliciano López no se presentó por malestares físicos.



En otros resultados, el suizo Stanislas Wawrinka se impuso por 7-6 (7/5) y 6-4 al séptimo en las preferencias, el estadounidense Steve Johnson, en una hora y 34 minutos.



Su siguiente rival será el australiano Nick Kyrgios, quien de manera sorpresiva eliminó al español Rafael Nadal (1) por 3-6, 7-6 (7/2) y 7-6 (8/6) en poco más de tres horas de partido.

Resultados de los encuentros de segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis, rama varonil:

Nick Kyrgios (AUS) a Rafael Nadal (ESP/1) 3-6, 7-6 (7/2) y 7-6 (8/6).

John Isner (EUA/3) a Sam Querrey (EUA) 6-4 y 6-4.

John Millman (AUS/8) a Peter Gojowczyk (ALE) 6-0 y 6-2.

Alex de Minaur (AUS/5) a Feliciano López (ESP) abandono por lesión.

Stanislas Wawrinka (SUI) a Steve Johnson (EUA/7) 7-6 (7/5) y 6-4.

Mackenzie McDonald (EUA) a Frances Tiafoe (EUA/6) 6-7 (7/9), 7-5 y 6-3.

Cameron Norrie (GBR) a Diego Schwartzman (ARG/4) 7-6 (7/5), 4-6 y 6-3.

Alexander Zverev (ALE/2) a David Ferrer (ESP) 7-6 (7/0) y 6-1.