Darwin Quintero responde a comentarios racistas

Después de la polémica por la actitud de Darwin Quintero con un periodista, el futbolista colombiano comenzó a recibir muchos comentarios sobre en redes sociales sobre su color de piel.

El jugador americanista respondió de una manera muy particular ante dicha situación.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde se le observa comiendo plátanos.

"Para los que creen que con mensajes racistas me ofenden están perdiendo su tiempo. No se le da importancia a lo que escriben... Orgulloso de mi color y mi raza, me encanta el plátano", escribió en su red social de Twitter.

Quintero aseguró que su intención no fue darle un balonazo al reportero. El Club América fue sancionó al futbolista por dicha broma.