Darían a científicos 82 años de prisión

La Fiscalía General de la República acusó que en el Conacyt y el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) existía una organización criminal comandada por 9 exfuncionarios, cuyos delitos podrían alcanzar hasta 82 años y medio de prisión.

Los principales "líderes" de ese grupo delictivo son el ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la ex coordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el ex Oficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.