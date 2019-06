Daría maletas a su hija si busca a su papá

Ciudad de México.

Desde los primeros meses de vida de su hija Elisa, la actriz Cynthia Klitbo se ha hecho cargo completamente de su educación y manutención, incluso han llevado una relación casi como amigas, pero ahora que es una joven de 13 años ha comenzado con una inquietud que tomó por sorpresa a su mamá.

"Ahorita ya comenzó con que quiere ver al padre (el coordinador artístico Rubén Lira) y le dije 'a ver, a ver ¿qué te ha faltado algo? ¿No te ha tocado la parte tierna? ¿Nunca en tu vida te he hecho un huevo frito? Entonces el único papá y mamá que tienes es a mí y más te vale que vayas planeando mi celebración y que te vayas quitando la depresión de no tengo papá'; porque hasta ofende porque uno sí hace los dos roles".

LA MANDARÍA A VIVIR CON ÉL

En caso que esta curiosidad por su padre no pase, la actriz asegura que sí la dejaría buscarlo, pero le daría sus maletas para que se mudara con él porque el hecho de que hubieran estado divorciados no lo exentaba de hacerse responsable de su hija.

"Ahí sí no le entro al amor guadalupano porque la niña ha tenido sus carencias. A veces hemos tenido que ir a terapia, le suceden cosas y un papá intermitente no es lo de hoy. No dudaría ni tantito que el día de mañana mi hija tuviera algún tipo de éxito y él va a aparecer diciendo, '¡hija mía!'. Cuando no tenga nada que comer y eso yo no lo voy a avalar, eso lo tenemos bastante hablado, porque 13 años de ausencia es tiempo suficiente para saber que si sabemos contar no contemos con él y aquí quien lleva la paternidad, los pantalones y las faldas de esta casa soy yo y me merezco un respeto".

ES DRAMÁTICA LA NIÑA

Klitbo explicó que no le preocupa tanto situación con Elisa, porque sabe que es parte de entrar a la adolescencia, además de que es igual que ella de dramática y por eso la adivina. Los temas tabú no existen en su relación, ya que desde temprana edad han abordado situaciones de todo tipo, por ejemplo en este momento los niños son lo que le interesa a su primogénita, quien ya experimenta su primer amor.

"Tiene novio, se llama Angelito y es vecino de la casa de Yelapa (Jalisco) y viene cada dos o tres meses a ver a Elisa. Llevan como siete meses y yo estoy encantada porque como está hasta allá – bromea Cynthia – pero es un niño hermoso y yo lo quiero mucho".

La actriz confiesa que Elisa es muy tranquila en comparación con ella, porque a los 11 años era ya una niña muy tremenda, por eso no le espantan muchas cosas.

Ahora que se acerca el Día del Padre, la villana de la telenovela Cadenas de amargura explica que su hija Elisa es quien tiene la iniciativa de celebrarle ese día y el de la madre, porque ella es muy apática a estas fechas, aunque sea con detalles como hacerle el desayuno o prepararle unos huevos.