Daría giro a SHCP el nuevo secretario

Ramírez de la O es un crítico del bajo crecimiento que ha tenido el país por la baja inversión pública, lento desarrollo de órganos reguladores y falta de evolución del Estado de derecho, afirmó Enrique Díaz-Infante, director de estudios del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

En el artículo "Mexico Secular Low Economic Growth in the Age of Reforms" publicado por el CEEY en 2017, Ramírez de la O cuestiona las reformas estructurales que promovieron la privatización de sectores clave como el energético, bancario o de telecomunicaciones, y asegura que han fracasado debido a que los órganos reguladores no han castigado debidamente los monopolios.

CRITICA PRIVATIZACIONES

"Su crítica a las privatizaciones por haber generado monopolios privados también es algo que comparte con el Presidente, aunque en los hecho, AMLO ha demostrado ser obsecuente con los monopolios a través de debilitar a los reguladores con ataque verbales, estrangulamiento presupuestal y nombramientos a modo en sus órganos de Gobierno", apunta Díaz-Infante como foco de conflicto.