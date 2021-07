Darán manicure a quien se robe el presupuesto

En su discurso, el Mandatario retomó varias arengas de sus campanas proselitistas, para advertir que no permitirá que ladrones vulgares y ambiciosos se queden con el gasto público.

"Es oportuno decirlo ahora porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales: nosotros no queremos ladrones en el Gobierno. Ha pasado que llegan alcaldes con el único propósito de robarse el dinero del presupuesto, ¡ambiciosos, vulgares!", soltó.

"Ojalá y los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función actúen con responsabilidad y con honestidad. Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley, vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure, pero con hachuela".

Agitando los brazos y hasta golpeando el atril, López Obrador criticó a quienes gustan de la parafernalia del poder.

"El que le digan a uno: señor Presidente Municipal, señor Gobernador, señor Presidente, ¿qué horas son? La que usted quiere que sea señor. Esa lambisconería, esa vanidad no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el servir a los semejantes, con servir al prójimo", aseveró al supervisar la construcción de una carretera que comunicará a Veracruz con Tampico.