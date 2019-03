Darán 550 mdp para rehabilitar zonas de Acapulco

Cd. de México.- El Gobierno federal y el Gobierno de Guerrero invertirán este año 550 millones de pesos para rehabilitar 26 colonias marginadas del puerto turístico de Acapulco.

De visita en la colonia Renacimiento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a invertir otros 600 millones de pesos el próximo año.

Acompañado del Gobernador Héctor Astudillo, el Mandatario federal dijo que el turismo es una actividad económica que debe ser fomentada, pero criticó la marginación de las colonias aledañas a los puntos turísticos.

"Lo que queremos es que no haya contrastes, que no haya dos Acapulcos: el Acapulco de los turistas que van a los hoteles de cinco estrellas, de gran turismo, y el Acapulco de los pobres, no queremos eso, eso no es justicia", afirmó.

"Necesitamos mantener la actividad turística, es muy importante el turismo, porque no sólo genera riqueza, distribuye riqueza, da trabajo a quienes se ocupan en hoteles en restaurantes, a los que trabajan en el transporte, por eso tenemos que cuidar mucho la actividad turística, pero al mismo tiempo tenemos que evitar contrastes, tenemos que atender las colonias de las ciudades turísticas donde viven los trabajadores como ustedes".

El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, sostuvo que en Acapulco se impulsó un modelo urbano que excluyó a los trabajadores y que propició el surgimiento del crimen organizado.

"Este programa llega porque el modelo neoliberal fracasó. En Acapulco, como en muchas otras ciudades del país, se decidió priorizar el modelo de desarrollo urbano de alto poder adquisitivo con una óptica de lucro, dejando de lado a las colonias en las que viven las personas que atienden al turista.

"Este modelo fomentó que la población tuviera que vivir en colonias carentes de espacios de desarrollo, de servicios públicos y medios de movilidad. Se propició el entorno idóneo para que el crimen tomara el control en estos territorios", acusó.

Meyer destacó que recientemente el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública dio a conocer que Acapulco se ubicó el año pasado como la segunda ciudad más violenta del mundo.

"Pasamos del Acapulco dorado, el destino insignia de México a nivel internacional, a ser un Acapulco temido"; resumió.

El funcionario federal detalló que los recursos se utilizarán para rehabilitar dos parques municipales, un centro de salud, un mercado y dos primarias, además de que se aplicarán acciones de pavimentación e instalación de red de drenaje y agua potable en 75 calles completas.

"Por cada cuadra que recuperemos, es una cuadra menos donde el crimen pueda reclutar a nuestros jóvenes. Este es un combate frontal, barrio por barrio y calle por calle, para recuperar Acapulco", agregó.