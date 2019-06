Dará Zapopan 20 días de paternidad a empleados

Guadalajara, Jal.

Los servidores públicos de Zapopan que se conviertan en papás, podrán gozar 20 días de paternidad en vez de cinco; es decir, 15 días más de los dispuestos por Ley.

Este día, el Ayuntamiento de Zapopan anunció la implementación del programa "Más Padre", con el que buscan que sus trabajadores inviertan tiempo de calidad con sus hijos, durante sus primeros días de vida.

El titular de la Dirección Ciudad de los Niños, Néstor Tello, explicó que esta medida es una apuesta del Municipio para contar con niños mejor desarrollados emocionalmente que, cuando sean adultos, sean buenas personas.

"Los niños podrían tener mejores capacidades, mejores resultados en la escuela si los papás interactúan con sus hijos cuando son bebés, no cuesta nada, es solamente que los papás sepan que no se estresen, no sean violentados y sean estimulados".

Explicó que, según estudios científicos sociales, hay casos en otros países, en los que los menores que convivieron de una forma sana con sus padres, obtuvieron un mejor desempeño académico y laboral.

"Los beneficios están científicamente comprobados, los papás que están con sus hijos y con su esposa, los primeros 100 días de vida, (sus hijos) desarrollan un apego positivo con su papá".

Pero no sólo se trata que los trabajadores que sean padres soliciten la prestación en recursos humanos, pues para poder obtenerla, deberán acreditar una capacitación sobre crianza.