Dará vida al ´Príncipe Robert´

El actor británico Nicholas Galitzine fue el elegido para interpretar al "Príncipe Robert" en la película Cenicienta que protagonizará la cantante Camila Cabello.

El largometraje, que supone el debut cinematográfico de la exintegrante de Fifth Harmony, será escrito y dirigido por Kay Cannon. Los detalles de la historia, que han descrito como una "reinvención moderna del clásico cuento de hadas" aún se desconocen.

Galitzine, de 25 años, irrumpió en la pantalla grande en 2014 con The Beat Beneath My Feet y este año participó en la serie Chambers.

Bueno, supongo que ya salió la noticia... me alegra poder anunciar que interpretaré al Príncipe Robert junto a Camila Cabello en Cenicienta de Kay Cannon", escribió el actor en sus redes sociales.

Además de Galitzine y Cabello, el elenco del musical producido por James Corden y Leo Pearlman lo completa Billy Porter, quien dará vida al hada madrina.

En días pasados, Billboard informó que Idina Menzel, quien interpretó el tema Let it go en la cinta animada Frozen (2013) se integra al reparto como la malvada madrastra.