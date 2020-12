Dará vida a Whitney Houston

Ciudad de México.

Después de una búsqueda por todo el mundo, la actriz británica Naomi Ackie fue elegida para interpretar a Whitney Houston en la película biográfica I Wanna Dance With Somebody, que dirigirá Stella Meghie.

Ackie, de 28 años y es conocida por su papel en la trilogía más reciente de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, fue elegida por la gente de Sony y su división TriStar, que pretende estrenar el filme en noviembre de 2022.

Anthony McCarten, autor de la biopic de Queen, Bohemian Rhapsody, escribió el guión, reportó The Hollywood Reporter.

"Pasamos buena parte de este año en una exhaustiva búsqueda de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston. Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su habilidad de capturar la presencia escénica de un icono global al tiempo que le daba humanidad a su vida interior", dijo Meghie.

Houston es una de las cantantes más importantes de la era, al vender más de 200 millones de discos y ganar seis premios Grammy, con éxitos como "Saving All My Love for You" "How Will I Know" y "I Wanna Dance With Somebody".

Su participación en la película El Guardaespaldas, donde interpretó "I Will Always Love You", se convirtió en un clásico. Murió a los 48 años, en 2012.

"Los fans de Whitney tienen un apetito por la perfección cuando se trata del legado e Whitney. Transformar a alguien en un icono es virtualmente imposible, pero con consideraciones, Naomi Ackie fue seleccionada por la calidad de sus actuaciones y su profundo compromiso para emerger como la mujer que todos amamos", señaló Pat Houston, cuñada de la intérprete, quien producirá la película.