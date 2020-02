Dará Uribe muchos besos en 'Como Tú No Hay Dos'

CIUDAD DE MÉXICO.

Con doble personaje y un montón de enredos y enamoradas en Como Tú No Hay Dos, Adrián Uribe besará como nunca lo había hecho, ni en cine, teatro o televisión. En la teleserie de 80 episodios que se estrena mañana por Las Estrellas a las 20:30 horas, el comediante de 47 años encarnará al acaudalado y arrogante Ricardo Reyes Alonso y al humilde y luchón Toño Cortés. "Creo que me voy a besar más que en toda mi vida... nunca había besado tanto.

Está cañón, porque es uno con la novia, y el otro con su novia. Luego está la que se enamora de él y es el triángulo amoroso de uno, y luego el del otro. Ahí son tres, y tres, ya son seis... más las que vengan. Así que se puso buena la besuqueada", contó Uribe en entrevista exclusiva.

En la que es su primera telenovela estelar y con tantos giros con lo que les sucede a ambos, Uribe ya se acostumbró a las escenas de amor.

"Afortunadamente todo ha salido bien, no ha habido ningún percance... la verdad es que ha sido muy divertido. "Yo soy una persona que trata de cuidar mucho eso de besar a alguien en el trabajo, soy muy profesional porque a veces es incómodo, es raro de repente, y sobre todo hacer tantas escenas así.

Al final es un trabajo, es algo normal. Aunque no es normal que un personaje tenga tantas escenas de romance, que es todo al doble". Sin olvidarse de los personajes que lo han hecho popular, como "El Vítor" o "Carmelo", el titular de 100 Mexicanos Dijieron y Nosotros los Guapos asegura que ha disfrutado el rodaje de la producción que arrancó en septiembre pasado y ya se encuentra en la recta final.

Como Tú No Hay Dos es la versión mexicana de la telenovela chilena Amores de Mercado, y la estrella de La Hora Pico funge como coestelar de Claudia Martin y Estefanía Hinojosa, quienes personifican a Natalia Lira y Fabiana Orozco, respectivamente. Además de que intervienen otras personalidades como Azela Robinson, Ferdinando Valencia, Aylín Mujica, Mayra Rojas y María de la Fuente. "María de la Fuente es la terapeuta del rico, y también me beso con ella.

Sé que no debería pasar, pero sucede en la vida real. Bueno, yo no me he besuqueado con mi terapeuta... al final es una historia de amor y de comedia.

Y por otro lado, está la amiga de Toño, con quien descubrimos que tiene sus romances". Adrián dijo que jamás se había enfrentado a un reto actoral tan desafiante, en el que personificar al ejecutivo es el que más esfuerzo le ha representado. "Es que hay que lograr darle esa credibilidad que requiere, y por supuesto, al más humilde, que no se parezca al Vítor". Agregó que una de las virtudes de esta producción de W Studios, Lemon y Televisa es que casi todas las escenas fueron realizadas en locaciones, por lo que el público apreciará un ambiente real y nada acartonado como el de los foros. "Nos fuimos a un edificio de Paseo de la Reforma, en el piso 20, donde se ve la Bolsa de Valores, y se ve todo el entorno ejecutivo... Y también en un mercado a 30 minutos de Xochimilco...

Estaba la base del mercado y la producción hizo algo impecable". Esto será lo único que realice en televisión este año, pues desea descansar de ese formato hasta 2021, afirmó. FRASE: "Hace un año y medio estuve muy delicado de salud y fue un golpe de vida que te sacude.

Fue un llamado de atención muy serio, la vi muy cerca. Y ahora me la llevo más tranquila con el trabajo".

Adrián Uribe, actor PIES:

- El acaudalado y arrogante Ricardo Reyes Alonso

- Toño Cortés, humilde y trabajador.

- Claudia Martin será el amor de Ricardo.

- Estefanía Hinojosa vive idilio un romance con Toño.