Dará AMLO prioridad a producción nacional de azúcar

Córdoba, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que revisará acuerdos comerciales internacionales y dará prioridad a cañeros mexicanos.

En la plaza principal de esta ciudad veracruzana, López Obrador dijo que apoyará la producción nacional de azúcar, que se ha visto perjudicada por la entrada de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidense, que tiene a las compañías refresqueras como su principal usuario.

"Ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero y los permisos que dieron para utilizar adulcerantes (sic) que vienen del extranjero.

"Sí queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos, pero vamos a defender al productor nacional. Primero México y luego el extranjero", afirmó ante cientos de simpatizantes.

El Presidente dijo que trabaja 16 horas todos los día para que le dé tiempo de echar a andar sus proyectos sociales.

Recordó que desde las 6:00 horas tiene reuniones con el Gabinete de Seguridad para supervisar lo que ocurre en todo el país.

"Va a alcanzar el tiempo, porque sí van a alcanzar los seis años, porque no estoy trabajando 8 horas diarias, estoy trabajando 16 horas diarias.

"Y vamos a hacer, en seis años, 12 (años), porque no va a haber reelección. Soy partidario del 'Sufragio efectivo no reelección', pero con 6 años nos va a alcanzar para sentar las bases y para que ya no puedan dar para atrás a toda la transformación que se va a iniciar en este sexenio", planteó.