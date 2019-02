Dará AMLO a Fiscalía pruebas contra Sedesol

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuenta con un millón 500 mil pruebas de irregularidades en entrega de recursos de programas de Sedesol, las cuales entregará a la Fiscalía General de la República.



Esto luego de que se hallaran anomalías en 2 de cada 3 estancias infantiles, tales como falta de permisos para funcionar y falta de seguridad para los niños, entre otras.

"Les vamos a entregar los datos de toda la corrupción que había en la Sedesol y no sólo se les va a entregar a ustedes, se le va entregar a la Fiscalía General, de los padrones, de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero, por eso la decisión de no estregar fondos con intermediarios, pero lo vamos a probar, tenemos un millón 500 mil casos de pruebas documentadas", afirmó en conferencia mañanera.



Por ello, reiteró, los apoyos ahora se entregarán directamente a los padres de familia y no a las estancias.



El Mandatario criticó que partidos políticos de oposición hayan salido a defender el programa de estancias, aún sabiendo que estaba mal.



Agregó que en un mes quedará resuelto el problema de las estancias infantiles.