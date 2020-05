Dará 2x1 musical

Para no tener que elegir entre lanzar un disco con sus éxitos de 30 años, pero con versiones en otros géneros musicales, y uno de canciones inéditas, Aleks Syntek lanzará ambos de manera simultánea.

El cantautor irá liberando las próximas semanas, en plataformas digitales, sencillos de los materiales, que completará a lo largo del año.

“Es una manera de no hacer esperar a la gente. Si me espero para tenerlos listos ambos, estaría esperando hasta fines de año o principios del otro y no me quiero tardar tanto.

“Puedo ir lanzando poco a poco conforme van saliendo, como panes calientitos recién salidos del estudio”, compartió el músico, en entrevista.

REFRESCARÁ

CANCIONES

Retro Futura será un álbum de duetos donde refrescará canciones como “Duele el Amor” gracias a la colaboración de artistas de estilos musicales diferentes, lo cual, considera, enriquece su propuesta.

Entre quienes lo acompañarán destacan Pepe Aguilar, Tania Libertad, Río Roma, Camila, DLD, El Tri, Saúl Hernández (Caifanes) y Rubén Albarrán (Café Tacvba).

“Invité a mis amigos de forma muy ecléctica porque quiero que sea un disco lleno de sabores diferentes. Lo más lindo es el ánimo con el que me contestaron estos amigos que tanto admiro y respeto.