Dan un criminal trato a animales. Total indiferencia de las autoridades

Matamoros, Tam.- Por la forma criminal con que son tratados por igual burros, mulas y caballos que son utilizados por los carretones para recoger la basura de las casas y obtener ganancias, son las autoridades las que deben actuar en su contra y si no prohibir esta práctica, al menos obligados a darles los cuidados que requieren.

Hay una total indiferencia, tanto de las autoridades municipales como sanitarias, afirma Ernesto Treviño Manríquez, “porque los caballos y algunos burros son obligados a trabajar la mayor parte del día soportando las inclemencias de las altas temperaturas, a veces sin proporcionarles agua y alimento, sin dejarlos descansar, y por eso vemos continuamente que se mueren”.

El presidente de la Asociación Defensora de los Derechos de los Animales dijo que quienes se dedican a levantar la basura a cambio de alguna aportación económica tienen todo el derecho de buscar la forma de cumplir con sus obligaciones familiares, “pero también es cierto que abusan de los caballos, que los obligan a trabajar durante todo el día, sometiéndolos a torturas infames, criminales hasta provocarles la muerte”.

Prueba de esto, dijo, es que constantemente recibe reportes y llamados de la gente denunciando este tipo de maltrato y de animales muertos y abandonados, “pero nosotros no podemos hacer nada, no son mascotas como perros y gatos que en ocasiones sí podemos hacernos cargo y cuidarlos, los caballos requieren de tratamientos especiales, de que sean revisados por veterinarios y no contamos nosotros con estos recursos”.

La única alternativa de solución que tiene, es que las autoridades competentes no sólo regulen la actividad de los carretoneros, sino que también se busque la forma de obligarlos a cuidar a los animales que utilizan para su actividad, mientras que el Sector Salud debería contar con médicos veterinarios en donde los caballos pudieran ser revisados de manera periódica para evitarles mayor sufrimiento.