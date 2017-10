DAN PRÍNCIPES LA BIENVENIDA A ‘CHICHARITO’ HERNÁNDEZ

El mexicano Javier Hernández contó en Twitter que el Príncipe William, Duque de Cambridge, y su esposa Kate Middleton, le dieron la bienvenida de regreso a Inglaterra. “¡Me dieron la bienvenida de regreso a Inglaterra! Me sorprendió que William me lo haya dicho. Me dijo que estaba contento de verme aquí en Inglaterra, viviendo aquí”, escribió el tricolor.