Daños menores en cítricos y otros cultivos por heladas

Cd. Victoria, Tam.

Aunque no había mucha superficie sembrada, los avisos que han enviado productores citrícolas, agrícolas y ganaderos empezaron a ser evaluados en campo por el seguro catastrófico, para determinar el grado de afectación que dejaron las bajas temperaturas, registradas por el frente frío número 14 de la temporada invernal.

Y es que, aun cuando fue una helada larga, de mucho terreno, desde Nuevo Laredo a zonas como Aldama, donde nunca se había registrado un descenso tan marcado de la temperatura, hay cítricos un poco dañados, papaya, calabaza, tomate y otros cultivos, sobre todo en la zona norte de la entidad, confirmó Ariel Longoria García.

El Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, indicó que no obstante a que algunos cultivos, como hortalizas, son muy delicados no hubo afectación, o bien daños menores, en maíz que ya se encontraba como “jilote”, es decir, en proceso de llegar a elote, donde sólo se afectaron las hojas pero no pérdidas.

“El seguro catastrófico ya fue comunicado, estamos viendo los avisos de todas las partes del Estado donde hubo daños para poder valorar los daños sin embargo aquí en el centro de la ciudad los cítricos también se ven un poco dañados, sobre todo las partes de arriba hay que reconocer que fue una escarcha no fue una helada fuerte no fue una helada de hielo prieto como le llaman” explicó.

En el norte no había sembradíos, en otras palabras prácticamente no tenían siempre del ciclo otoño-invierno, aunque en el sur, lo que estaba sembrado eran unas 115 mil hectáreas de soya que ya estaban trilladas, “de tal manera que no hay problema por la helada, aunque si, en sorgos que se sembraron tarde”.

Longoria García admitió que a la fecha, no se tiene una evaluación precisa de los daños ocasionados por las heladas del frente frío número 14 de la temporada invernal y estimó que esto podría llevarse un par de semanas por parte del seguro catastrófico contratado por el Gobierno en apoyo a los productores.

Para ello, se está atendiendo los avisos que han hecho los campesinos, a efecto de que sea valorado el daño por el seguro catastrófico y en caso de que se justifique el daño a los cultivos, procederá a la indemnización que corresponda.