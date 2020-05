El Ascenso MX se debilitó desde todos sus frentes.

Armando Martínez Patiño, presidente de Mineros de Zacatecas, reconoció que la desaparición de la División de Plata no debe ser solo responsabilidad de quienes la integraban, sino también del daño colateral que sufrió por las reglas de otras categorías.

Entre malas decisiones tomadas en el Ascenso MX, como permitir la baja de Potros UAEM y Loros de Colima, hasta las multas que pagaban los equipos descendidos para mantenerse en Primera División, la Categoría de Plata quedó anémica al grado de desaparecer y cortar múltiples fuentes de empleo.

"No podemos evaluar a un equipo de Ascenso como si fuera de Primera División, los ingresos son 15 o 20 veces mayores en la Primera División, entonces no puedes hacer una certificación que vaya dirigida a generar y salir positivo para calificar a Primera División.

"Que le pregunten a Xolos, Necaxa, San Luis, León y Bravos qué presupuesto teníamos en el Ascenso y qué presupuesto hay ahora en la Primera División. Hace poco tiempo estábamos compitiendo con ellos en condiciones iguales en el Ascenso y desgraciadamente nadie en el Ascenso trabaja con números negros", dijo Martínez en entrevista con Grupo REFORMA.

El directivo remarcó varias fallas que afectaron a la División, donde justamente Mineros era líder en el Clausura 2020, con ese formato de 12 contendientes.

"El Ascenso se debilita porque no dejamos que suban los de Segunda División, que es un error porque también allí hay empresarios importantes, y luego en la Primera División no bajan equipos al Ascenso porque pagan multas. Entonces, cómo no se va a debilitar el Ascenso si bajamos hasta 14, 13, 12 equipos. Después dejamos que Potros UAEM, un equipo que no tenía adeudos, dejara de competir. Ese fue un error grave", sentenció Martínez Patiño.