Dan nuevo ‘agandalle’ a agricultores

Productores de maíz y sorgo que esperaban el pago del subsidio federal de Proagro, se llevan un nuevo chasco, ya sea porque no se les ha depositado lo correspondiente al ciclo 2016-2017, o bien porque el Gobierno Federal nuevamente les hace un nuevo “agandelle”.

Fue el secretario del ejido Emilio Portes Gil, Juan Carlos Bernal Rodríguez, quien reveló que no conforme con no pagar, la Sagarpa ahora recorta sin previo aviso el mínimo de hectáreas cubiertas por el subsidio máximo, pues los pocos que has recibido su subsidio, según Bernal, reportan que no se están respetando el límite de las 20 hectáreas con apoyo de 480 pesos por cada una, mientras que el excedente se paga a 180 pesos hasta el tope establecido por le programa.

El secretario de ejido Portes Gil, reveló que muchos se están llevando la sorpresa de que solamente 12 hectáreas se les están pagando a 480 pesos y no las 20 que originalmente tenían.