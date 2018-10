Danna Paola se viste de 'Harry Potter' para fiesta de Halloween

CIUDAD DE MÉXICO.

Halloween está a la vuelta de la esquina, y ya podemos ver a los famosos ponerse sus mejores disfraces y lucir espectaculares. Tal es el caso de la actriz Danna Paola, quien ha compartido en Instagram su pasión por la saga de "Harry Potter", y se ha disfrazado del "niño mago".

Con botas altas, mini shorts que dejaron ver sus piernas, un suéter con cuello y corbata de fantasía, Danna Paola le rindió homenaje de esa forma a "Harry Potter". Y, aunque a decir verdad luce más como una Hermione Granger, este disfraz es original.

Para llevar este look, Danna Paola se realizó ondas no tan marcadas para dar un efecto despeinado. Asimismo, se puso pecas y se pintó la boca de rojo. La cicatriz fue hecha con delineador y usó unas pestañas dignas de Hollywood. El mágico look estaba listo. Para complementar el disfraz, Danna Paola prefirió una varita sencilla y lentes.