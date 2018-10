Danna Paola lanza nuevo sencillo

México.

Después de siete años de ausencia, la cantante Danna Paola regresa a la música con su nuevo sencillo "Final feliz", el cual representa una nueva etapa en su carrera y que forma parte de la banda sonora de la serie "Élite", en donde también actúa.

"Para mí es muy importante haber iniciado esta nueva etapa de mi vida con dos proyectos tan fuertes, agradecida con todo el equipo de trabajo con el que estoy, porque creo que todas las cosas se han dado en el tiempo perfecto; estoy preparando muchas cosas para el 2019", declaró.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la intérprete informó que hoy en día trabaja en la preproducción de un nuevo material discográfico en donde va a tener "de todo un poco".

Afirmó que seguirá siendo fiel a lo que le gusta y apasiona, así que puede abarcar cualquier género musical, desde baladas, electrónicas o reggaetón, porque para ella hacer música es eso.

"Hay que hacer lo que te llame, lo que sientas, no tengo miedo de probar o sacar cosas distintas. Hoy me vuelvo a subir al barco de la música y digo, ok, voy por ello, trabajaré en esto y voy a mantenerlo, no tirar la toalla, como hace algunos años, que dije: ah, me aburre, ya no quiero hacer música", señaló.

En los recientes tres meses, Danna Paola ha trabajado arduamente para crear el disco completo, luego de regresar de España en donde grabó la citada serie que se transmite en Netflix.

Esta placa, afirma, ofrecerá mucha calidad al público, "estoy en sesiones de composición entre Madrid, México, Los Ángeles, Miami, trato de abarcar cualquier productor posible, cantautores, compañeros artistas".

"Me emociona un montón que estamos haciendo mucha música, que tendrá mis letras, eso me hace mucha ilusión", contó la vocalista, quien forma parte de la disquera Universal Music.

También compartió sentirse afortunada de poder hacer lo que ama y de tener la posibilidad de decidir lo que quiere hacer, sin tener que recibir órdenes de nadie para escoger sus proyectos.

"Llevo 19 años en la carrera, nunca me han regalado nada, siempre he trabajado y creo que eso tiene que ver con lo que está pasando, uno va recogiendo los frutos que va sembrando durante toda mi carrera, desde muy niña", concluyó.