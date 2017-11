Dan libertad condicional a Presidente Catalán

Cd. de México.- El Presidente catalán depuesto Carles Puigdemont, acusado de promover la independencia de Cataluña, fue liberado con medidas cautelares en Bélgica.



La disposición del juez decreta, además, libertad para sus ex consejeros Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí, que deberán permanecer en Bruselas mientras dure el procedimiento, de acuerdo con el diario catalán La Vanguardia.

Según el mismo medio, una decena de catalanes se concentraron afuera de la Fiscalía belga para apoyar a los funcionarios depuestos, quienes se habían entregado a la Justicia este domingo.



Otros ocho ex consejeros están arrestados en España tras la declaración de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre, bajo cargos de rebeldía.



El proceso judicial contra Puigdemont y sus ex consejeros en Bélgica continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados.



La tramitación en Bélgica de las órdenes de prisión debe prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales.



Tras la declaración de independencia por el Parlamento regional -no reconocida por el Tribunal Constitucional-, el Presidente español, Mariano Rajoy, destituyó al Gobierno catalán y convocó a elecciones para este 21 de diciembre, las cuales Puigdemont ha dicho que acepta como un reto.