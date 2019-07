Danielle Brooks está embarazada

Cd. de México.

Danielle Brooks, actriz de Orange Is The New Black, reveló que está embarazada.



La intérprete compartió la noticia a través de una publicación en Instagram, en la que se observa una prueba de embarazo.



"Estoy muy eufórica de finalmente compartir esta noticia con todos ustedes. ¡Estoy felizmente embarazada", escribió la actriz.



La publicación de Brooks superó los 220 mil 'me gusta' en 40 minutos.