Daniela sorprende y ya es campeona

LIMA, Perú.

Daniela Souza se proclamó campeona de los Juegos Panamericanos en la categoría de -49 kilogramos.

Se agenció la medalla de oro al derrotar 4-1 a la brasileña Talisca Jezierski en la Final de -49 kg para conquistar el quinto oro del día para la delegación mexicana.

La taekwondoín venció en Semifinales por 14-3 la campeona defensora de Toronto 2015, Yania Aguirre. Y en Cuartos de Final a la peruana Lizbeth Diez por 9-0, en la Villa Deportiva el Callao.

"Para mí representa un gran orgullo. Han sido muchos entrenamientos, mucho sufrimiento, muchos sacrificios y muchas cosas que he dejado de lado para seguir mi sueño y hoy fue un gran día.

"Voy creciendo en este deporte y aún sigue mucho camino por delante", enfatizó Souza, que el próximo mes cumple 20 años.

Fue arropada por toda la selección mexicana de la especialidad desde las tribunas y confesó que muchos de ellos fueron ejemplos a seguir en su carrera deportiva.

"Varios de los que me inspiraron son mis compañeros ahorita como María del Rosario Espinoza, Briseida Acosta, René Lizárraga y hasta Rubén Nava que tiene casi la misma edad que yo, en el mundo del taekwondo me metí un poco grande porque todos empezaban desde las niños, pero son innumerables las personas que me han inspirado", recordó la bajacaliforniana.

Con esta medalla suma 40 puntos para el ranking olímpico y llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Souza fue la encargada de cerrar la jornada dorada de la delegación mexicana.