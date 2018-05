Daniela Romo, comparte su experiencia con el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.

Daniela Romo tiene seis años de haber renacido. La actriz dice que su experiencia con el cáncer fue como parirse así misma.

"Me veía al espejo, sin cabello, sin cejas, y me di cuenta que me estaba pariendo a mí misma, que estaba volviendo a nacer", dijo la cantante durante el foro Mi lucha es Rosa.

En la reunión diversas mujeres compartieron su experiencia con el cáncer que ataca a las mujeres, principalmente.

Daniela Romo fue una de las invitadas y ahí compartió más detalles de su vida.

"Soy una sobreviviente del cáncer y me da mucho gusto estar aquí. Yo le digo hermanas, a las que hemos sobrevivido al cáncer. Soy esa persona que quiere honrar la vida, la vida que me fue devuelta", dijo.

Los organizadores le pidieron recordar esos días en que recibió la noticia de tener cáncer.

"Me sentí vacía. Como si me hubiera vaciado. Primero la operación, luego otra para ponerle el catéter. Me di cuenta de que ese vacío era a propósito, porque tenía que llenarse de otras cosas".

"Uno empieza a aprender algo que le sorprende a uno mismo. Luego viene una primer etapa que llega con la aceptación. Y ese vacío se llena de cosas buenas".

Para mí algo ha sido doloroso, pero es algo que me iluminó la vida. Gracias a que me tocó a mí. Nada más no me vean con la cara de pambazo. Todos aprendimos algo nuevo. Una de las razones para estar vivo es aprender".

"El mundo del cáncer, es el mundo de la real democracia, porque le puede pasar a cualquiera", comentó.