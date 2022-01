Daniel Radcliffe será Weird Al Yankovic en biopic

La película es la primera cinta biográfica original de Roku y estará disponible para transmitir exclusivamente en The Roku Channel. El proyecto es producido por Funny Or Die y Tango. Yankovic coescribió el guión de la película con Eric Appel, quien también dirigirá el proyecto.

Daniel Radcliffe interpretará al músico ganador del Grammy Weird Al Yankovic en la película original de Roku Weird: The Al Yankovic Story, informaron medios estadounidenses.

"La película biográfica no oculta nada, explora cada faceta de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso estilo de vida depravado", se lee en el texto oficial de la película.

"Weird: The Al Yankovic Story llevará al público a un viaje realmente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde el niño prodigio superdotado hasta la mayor leyenda musical de todos los tiempos".

Conocido por imitar y parodiar las obras de sus contemporáneos musicales, Yankovic es el artista de grabación de comedia con mayores ventas de todos los tiempos. Ganador de cinco premios Grammy, su lanzamiento de 2014, Mandatory Fun, fue el primer álbum de comedia en la historia en debutar en el puesto número 1 en el Top 200 de Billboard.

"Cuando se estrenó mi última película UHF en 1989, hice un voto solemne a mis fanáticos de que lanzaría una película importante cada 33 años, como un reloj. Estoy muy feliz de decir que estamos a tiempo", dijo Yankovic en un comunicado.

"Y estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán".

La producción del filme comenzará en Los Ángeles en febrero.