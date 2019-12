"Daniel Jacobs peleó sucio", reitera el Junior

Julio César Chávez Junior reiteró que el estadounidense Daniel Jacobs, quien lo derrotó el viernes por la noche por nocaut técnico en el quinto asalto, peleó sucio, que le cometió varios codazos y cabezazos, lo que provocó que perdiera el combate.

"Ayer me vine al hospital directo de la pelea, debido a una fractura de la nariz", dijo el púgil mexicano en un video publicado en su cuenta de Instagram. "Me pegó un codazo y me provocó (una herida que tuvieron que suturar) con diez puntos. Además me dio un cabezazo en la nariz y me pegó un buen upper".

El hijo de "La Leyenda" no pudo regresar al ring para el inicio del sexto round, luego de que acusara una fractura en la nariz. En la entrevista posterior sostuvo que "estaba tragando mucha sangre" y acusó que no podía respirar con normalidad. El resultado oficial de la pelea fue victoria para Jacobs por nocaut técnico.

"Quiero aclarar que nunca sentí que él (Jacobs) me venciera boxísticamente. Simplemente me metió mucho los antebrazos, me metió un codazo... Tiene un estilo muy marrullero, creo que no se vale. No hubo un golpe que él me hiciera daño", agregó Chávez Jr.

La versión del púgil de 33 años también fue respaldada por su padre, quien también señaló ese supuesto tipo de pelea sucia del estadounidense. Sin embargo, hubo algunos peleadores como André Berto, quien criticó la forma en la que se manejó Chávez Junior previo, durante y después del pleito. También hubo periodistas, como David Faitelson, que lo criticaron y que incluso dijo que lo mejor para su carrera era el retiro.