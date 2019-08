Daniel Craig regresa como James Bond en "No time to die"

Ciudad de México.- No time to die (No hay tiempo para morir) es el título de la nueva película de James Bond, protagonizada por Daniel Craig, que llegará a los cines en abril de 2020.

El vigésimo quinto filme del "agente 007" fue filmada en Reino Unido, Jamaica, Italia y Noruega, y el reparto lo completan Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw y Naomie Harris, entre otros.

A tráves de la cuenta de Twitter de la franquicia fílmica se dio a conocer el título de la cinta con un breve video en el aparece Daniel Craig caminando.

En No time to die, Bond ha dejado el servicio y lleva una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando un viejo amigo de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva al agente secreto al rastro de un misterioso villano armado con tecnología peligrosa, de acuerdo a la sinopsis.

Cabe recordar que esta última aventura de James Bond ha tenido varios contratiempos durante la preproducción y el rodaje, primero, la filmación se detuvo en mayo pasado, luego de que Craig se sometió a una cirugía de tobillo por una lesión que sufrió en el set cuando grababan en Jamaica.

Después, a principios de junio, en una explosión controlada en el set causó daños en el exterior del escenario 007 en los estudios icónicos de Gran Bretaña. No hubo heridos, pero un miembro del equipo fuera del escenario sufrió una lesión menor.