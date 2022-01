Daniel Bisogno da positivo a Covid-19

"El domingo empecé a sentirme débil, como raro, pero me pasa mucho que me resfrío y los cambios de temperatura me afectan, así que fue normal para mí. Para el lunes, cuando presentamos la nueva escenografía de El Tenorio en Ventaneando. comencé a sentir mucho frío, temblaba, me dormí y pensé que me daría resfriado", indicó Daniel a EL UNIVERSAL.

Fue el jueves por la noche cuando el conductor dio a conocer su estado de salud, pero los días previos había estado en contacto con sus compañeros de programas, con los que comparte obra de teatro y con su pequeña hija. Hasta el momento, Bisogno reveló que nadie ha salido contagiado.

"Mi hija y su mamá empezaron con moco y todos estábamos preocupados pero les hicieron la prueba el domingo pasado porque en la escuela se la pedían y salió negativa, después de que yo salí positivo se las volvieron a hacer y están bien. El médico me dijo que esta nueva variante Ómicron a los dos días de que te contagian ya sales positivo, así que mi niña y su mamá están negativas y ahorita ya no nos veremos", explicó.