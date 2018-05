Dani Alves sufre lesión y se perdería el Mundial de Rusia

Río de Janeiro, Brasil.

El lateral del París Saint Germain, Dani Alves, no podrá jugar el Mundial de Rusia 2018 por una lesión en la rodilla, informan medios brasileños.



Alves se lastimó en la Final de Copa de Francia contra Les Herbiers, que ganó su equipo. Originalmente se estimó tres semanas de recuperación, y al término de este periodo se decidiría si se operaba o no.



Tras nuevos estudios, se reveló que sí era más grave de lo esperado, que según AS es una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que no sólo lo obligará a ser operado, sino que es baja de entre cuatro a seis meses.



El entrenador de Brasil, Tite, anunciará la lista mundialista en lunes, y las opciones para cubrir esta baja son Danilo (Manchester City), Rafinha (Bayern) y Fagner (Corinthians).