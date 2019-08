Dani Alves desata la locura en su presentación con el Sao Paulo

Sao Paulo, Brasil.

El ex astro de Barcelona, Juventus and París Saint-Germain dijo que el paso tiene como objetivo mantenerle en forma para la Copa del Mundo del 2022 en Qatar, cuando tendrá 30 años.



El capitán de la Selección de Brasil que ganó la Copa América firmó un contrato hasta diciembre del 2022, tras dejar el PSG en un traspaso gratis tras expirar su contrato con el club en julio.



Alves ha ganado 40 trofeos en su carrera profesional y busca más.



"Sueño con jugar en la próxima Copa del Mundo y necesito un equipo que crea en mí, en mi historia en el futbol", dijo Alves. "Vengo a Sao Paulo a traer resultados, no quiero que nadie piense que vine a concluir mi carrera. Aún tengo muchos objetivos".



Alves no jugó en el Mundial pasado debido a una lesión. Estuvo con Brasil en las Copas del Mundo de 2010 y 2014, aunque en ambos casos perdió la titularidad ante Maicon.



El cambio de Alves al mediocampo ayudó a extender su carrera.



Otro jugador histórico de Sao Paulo, Kaká, le entregó a Alves su camiseta número 10 delante de unos emocionados hinchas que no han visto al club ganar trofeos importantes desde el título de la Copa Sudamericana en el 2012.



Alves no ocultó su emoción sobre el cálido recibimiento que le han dado desde su llegada al aeropuerto de Sao Paulo.



"Hoy Sao Paulo no firmó a un jugador, firmó a un hincha como todos ustedes", dijo el zaguero en la presentación el martes.



Los astros de Barcelona Lionel Messi y Luis Suárez aparecieron en una pantalla gigante en el estadio Morumbí con mensajes para el veterano jugador.



"Quiero desearte lo mejor para esta etapa de tu carrera", dijo Messi. "Espero que disfrutar regresar a tu país y jugar allí luego de tanto tiempo fuera".



Alves dijo que quiere jugar el sábado contra el líder del campeonato brasileño, el Santos, pero los médicos no estaban seguros de si será posible.



Sao Paulo marcha quinto en la tabla con 21 puntos en 12 partidos, a 11 puntos del líder.



Alves no ha jugado desde la victoria de 3-1 de Brasil sobre Perú en la Final de la Copa América el 7 de julio en el Maracaná.