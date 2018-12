Dañan alertas al turismo. Deberá AMLO mantener nivel de visitantes en el País

Durante administración que presidió Enrique Peña Nieto el sector turismo generó más empleo y progreso . Jorge Manos Esparragoza, líder nacional del sector

Madero Tam.- Elde la asociación de secretarios de Turismo en México, Jorge Enrique Manos Esparragoza, afirmó que la mala información que manejan "otros países" -sin referirse explícitamente a Estados Unidos- en torno a alertas de seguridad dañan la imagen de México, sobre todo a los destinos turísticos.

Mencionó que "se debe de realizar publicidad positiva y hablar bien del municipio y estado, ya que la mala información llega a otros países, lo que hace que se ahuyente el turismo extranjero, sobre todo cuando lanzan alertas, que en ocasiones son infundadas", aseguró.

Afirmó que el turismo nacional ha crecido en los últimos seis años y precisó que "durante la pasada administración que presidió Enrique Peña Nieto el sector turismo generó más empleo y progreso".

Dijo que del sitio 14 al inicio de la Presidencia de Peña Nieto, México pasó al lugar número seis, con 40 millones de visitas al País.

Indicó que en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión como presidente de México, los niveles actuales de turismo deben de mantenerse y crecer más.

Manos Esparragoza señaló que se debe de seguir apostando al turismo y dijo que cuando se unen Estado, Municipio y Federación, las cosas salen bien, lo que se convierte en aportación de recursos y certeza para los inversionistas, reconociendo que Ciudad Madero es el segundo destino turístico por carretera en la región noreste del país.

Recomendaciones

>El gobierno de Estados Unidos actualizó el 15 de noviembre las alertas de viaje para sus ciudadanos que viajan a México y a quienes exhortó a mantenerse alerta y atender las recomendaciones de seguridad.

>El gobierno estadounidense recomienda no visitar Sinaloa, Tamaulipas, Colima, entre otras entidades; recomienda no trasladarse por la noche, no usar taxis en la calle.

>En un comunicado, la embajada de Estados Unidos dio a conocer la actualización de las Alertas de Viaje para el país que fueron emitidas el 10 de enero pasado y que incluyó las revisiones subsecuentes a los distritos consulares específicos.

>En el aviso, disponible www.travel.state.gov, describió las condiciones de seguridad en cada estado y refleja las más recientes restricciones del gobierno estadounidense a los viajes de su personal.