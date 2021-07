Danai Gurira estará en la serie de 'Black Panther'

The Hollywood Reporter publicó un artículo sobre los abogados más destacados en la industria del entretenimiento. En la lista aparecía Jamie Mandelbaum quien, según el texto, "no solo negoció un trato para que la actriz Danai Gurira repitiera su papel de Okoye en la próxima secuela de Black Panther, sino también en una serie spin-off para Disney+".

Aún no se conocen detalles sobre la trama de la serie de Black Panther, salvo que estará ambientada en Wakanda. La intérprete también estará en la secuela Black Panther: Wakanda Forever que, al igual que la primera cinta, contará con Ryan Coogler como director y guionista.

"Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios continuará explorando el incomparable mundo de Wakanda y todos los ricos y variopintos personajes presentados en la primera película", reza la sinopsis de la segunda entrega, que llegará a los cines el 8 de julio de 2022.

Por el momento se desconoce quién sustituirá a Chadwick Boseman, fallecido en 2020, en el rol principal. Además de dar vida a Okoye, la actriz es conocida por haber interpretado a Michonne en The Walking Dead.

También ha aparecido en títulos como The Visitor, Treme o All Eyez on me. Por su parte la filmografía de Coogler como realizador incluye títulos como Fruitvale Station o Creed: Corazón de Campeón.